Vali Mehmet Ceylan ve eşi Zuhal Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği iftarda Çorlu Huzurevi sakinleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Çorlu Huzurevinde düzenlenen iftar yemeğine, Vali Mehmet Ceylan ve eşi Zuhal Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Huzurevi sakinleri, koruyucu aileler ve sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı.

Vali Mehmet Ceylan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. İftara katılan çocuklar ise palyaçolarla birlikte eğlendi.