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27 Haziran 2018 13:49

Vali Ceylan Çorlu’da yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Çorlu’da yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Ceylan Çorlu’da yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi

27 Haziran 2018 13:49


Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu ilçesinde yapımı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulunarak Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve yatırımcı firma yetkililerinden bilgi aldı.


Vali Ceylan sırasıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan Çorlu Halk Eğitim Merkezi 21 Derslikli İlkokulu, Çorlu Silahtarağa Mahallesi 21 Derslikli İlkokulu, Emlak Konutları 21 Derslikli İlkokulu, Muhittin Mahallesi 8 Derslikli Anaokulu, Muhittin Mahallesi 40 Derslikli Ortaokulunu gezerek çalışmaları yerinde inceledi.


Vali Ceylan, inşaatı devam eden yatırımların biran önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.




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