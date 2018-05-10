Vali Ceylan, engelli dernekleri ve vakıflarını ağırladı

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ile birlikte Vali Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti.

Vali Ceylan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler valilik olarak Aile ve sosyal Politikalar Müdürlüğü olarak dezavantajlı guruplarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerde bu konuya çok hassasiyet gösteriyorsunuz top yekûn bir çalışma yaparsak başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Vali Ceylan engelli vatandaşlara karşı biraz daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.