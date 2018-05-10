Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 12:22

Vali Ceylan, engelli dernekleri ve vakıflarını ağırladı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, ‘Engeliler Haftası’ nedeniyle engelli dernekleri ve vakıflarını ağırladı.

Vali Ceylan, engelli dernekleri ve vakıflarını ağırladı

10 Mayıs 2018 12:22


10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ile birlikte Vali Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti.


Vali Ceylan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler valilik olarak Aile ve sosyal Politikalar Müdürlüğü olarak dezavantajlı guruplarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerde bu konuya çok hassasiyet gösteriyorsunuz top yekûn bir çalışma yaparsak başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.


Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Vali Ceylan engelli vatandaşlara karşı biraz daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç