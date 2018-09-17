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Vali Ceylan Ergene'deki okul inşaatlarını inceledi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Ergene ilçesinde yapımı süren okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.


Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ndeki Mehmet Keskin İlkokulu ile Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımı süren İmam Hatip Lisesi inşaatlarını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'tan bilgiler aldı.


Vali Ceylan'ın Ergene ilçesinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında Kaymakam Kızıltoprak'ın yanı sıra Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede ile Vakıflar Muhtarı Ahmet Çete de yer aldı.

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