Vali Ceylan, Hayrabolu’da incelemede bulundu

Vali Mehmet Ceylan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Çerkezmüsellim Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Danişment Mahallesi’nde yaptırılan Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu.

Buradan Danişment Mahallesi’nde çiftçilik yapan Resul Kurt’un meyve bahçesine geçen Vali Ceylan bahçeyi gezerek Resul Kurt’tan yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vali Mehmet Ceylan ve beraberindekiler Danişment ve Çerkezmüsellim mahallelerindeki üreticilerle bir araya gelerek üreticinin talepleri ve sorunlarını dinledi. Vali Ceylan ardından da Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Peynircilik firmasını da ziyaret ederek gerçekleştirilen projeler hakkında firma sahiplerinden bilgi aldı.