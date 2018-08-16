Vali Ceylan, Hıdırağa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Ziyarette konuşan Vali Mehmet Ceylan, "Her 15 günde bir farklı ilçelerimizde halkımızla bir araya geliyoruz. Bugün de Çorlu’da Hıdırağa Mahallemizi ziyaret etmek istedik. Amacımız hem oturup sohbet etmek hem de sorunları ve şikayetlerinizi birinci ağızdan dinlemek. Daha önce Çorlu ilçemiz Seymen Mahallemizde bir toplantı yapmıştık, ikici toplantımızı da bizim için çok önemli olan Hıdırağa Mahallemize yapıyoruz. Bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli projelerimiz var. Bu projeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunların en başında eğitim geliyor. Çocuklarımızı hem eğiteceğiz hem de onlara en güzel iş imkanını sağlamaya çalışacağız dedi" dedi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Ceylan, dile getirilen sıkıntılar hakkında Kaymakam Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Mahalle Muhtarı İrfan Vardı ve diğer yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.