Vali Ceylan, Karabekir Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Programda konuşan Vali Mehmet Ceylan, "15 günde bir çeşitli ilçelerimizde mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, sıkıntı ve dertlerini dinliyoruz. Yapabileceklerimizi çözüp, çözemeyeceklerimiz sorunları da gerekli yerlere iletmeye gayret sarf ediyoruz. Sorunları ilk ağızdan birebir dinleyip istişare etmek, hasbihal etmek amacıyla buraya geldik. Sizlerin sıkıntılarını ilk ağızdan dinleme fırsatı elde edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Ceylan, dile getirilen sıkıntılar hakkında Kaymakam Mehmet Yüzer, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Çetin Özhan ve diğer yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Programın sonunda Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Çetin Özhan, Vali Mehmet Ceylan’a 10 numaralı ve adının yazılı olduğu Karaağaçspor formasını hediye etti.

Toplantıya, Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Kemal Kanar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Fevzi Bayram, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Çetin Özhan, daire müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Vali Ceylan, halk günü buluşmasının ardından yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul ve Kapaklı Hükümet Konağı’nda incelemelerde bulundu.