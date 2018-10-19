Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde makamında ağırladığı muhtarlara, "Muhtarlarımız bizler için çok değerli, sizler bizim elimiz ayağımızsınız" ddei.

Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Turgut ve beraberindeki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ceylan, “Muhtarlarımız bizler için çok değerli. Sizler bizim elimiz ayağımızsınız, sizlerle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da huzurlu ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Muhtarlar Gününü'zü kutluyor, görevinizde başarılar diliyorum” dedi.