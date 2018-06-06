Vali Ceylan, muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan “Muhtarlarla Buluşma Toplantıları”nın Haziran Ayı Toplantısı Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Ceylan, “Her ay farklı bir ilçemizin muhtarları ile bir araya geliyoruz. Bu ay da sizlerle birlikte olmak muhtarlarımızın taleplerini ve sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla buraya geldik. Muratlı ilçemiz en huzurlu ilçelerimizden biri. Mahallelerinizdeki sorunlarla ilgili olarak bizlere ileteceğiniz konular varsa bunları ilk ağızdan dinleyip yapabileceğimiz konuları bizzat not alarak gerekli yerlere ileterek sorunların çözümü konusunda gereğini yapmayı düşünüyoruz. Amacımız hizmeti en iyi şekilde sunmaya gayret etmektir “dedi.

“Muhtarlarımızın üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz”

Seçim süreci ile ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulunan Vali Ceylan, “Millet idaresinin sandığa ulaşabilmesi için muhtarlarımızın üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz. Seçimlerle ilgili mahallelerinizde yapılacak toplantılarda huzuru bozacak her hangi bir duruma rastlanıldığında emniyet ve asayiş birimleri ile irtibat kurmanızı ve bu konuda hassas davranmanızı istiyoruz. Önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ceylan’ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Ceylan’a ve yetkililere iletti.

Toplantıya, Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Nebi Tepe, İl Mahalli İdareler Müdürü Aysel Erkmen, İlçe Jandarma Komutan V. Oktay Erdoğdu, İlçe Emniyet Müdür V. Muhammetin Sakarya, İlçe Kurum Müdürleri ve muhtarlar katıldı.