Vali Ceylan muhtarlarla buluştu

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan “Muhtarlarla Buluşma Toplantıları”nın Eylül ayı toplantısı Süleymanpaşa ilçesindeki Yikob Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya Vali Ceylan'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İdare ve Denetim Müdürü Aysel Erkmen, ilçe müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Vali Ceylan, “Her ay farklı bir ilçemizin muhtarları ile bir araya geliyoruz. Bu ayda sizlerle birlikte olmak, muhtarlarımızın taleplerini ve sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla buraya geldik. Mahallelerinizdeki sorunlarla ilgili olarak bizlere ileteceğiniz konular varsa bunları ilk ağızdan dinleyip yapabileceğimiz konuları bizzat not alarak, gerekli yerlere ileterek sorunların çözümü konusunda gereğini yapmayı düşünüyoruz. Amacımız hizmeti en iyi şekilde sunmaya gayret etmektir" dedi.

Eğitim-öğretim dönemi başlangıcı ile ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulunan Vali Ceylan, “Dün itibariyle eğitim-öğretim 1. dönemi başladı. Bu süreçte en önemli konu güvenlik konusu. Okul servis araçları denetleniyor. Riskli okullarımıza polis görevlendirdik. Muhtarlarımızın da okul etraflarında güvenlik açısından tehlike arzedecek bir husus dikkatlerini çekerse güvenlik görevlilerine bildirmelerini istiyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Ceylan'a ve yetkililere ilettiler.