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28 Haziran 2018 15:14

Vali Ceylan okul inşaatlarını inceledi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Çorlu ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Ceylan okul inşaatlarını inceledi

28 Haziran 2018 15:14


Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu’da Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 21 derslikli İlkokulu, Silahtarağa Mahallesi’ndeki 21 derslikli İlkokulu, Emlak Konutları Mevkii’ndeki 21 derslikli İlkokulu, Muhittin Mahallesi’ndeki 8 derslikli Anaokulu’nu ve yine Muhittin Mahallesi’ndeki 40 derslikli Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Mehmet Ceylan inceleme sırasında Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve yatırımcı firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Ceylan, inşaatı devam eden yatırımların biran önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.




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