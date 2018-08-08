Vali Ceylan sanayi tesislerini inceledi

Vali Mehmet Ceylan’ın kooperatif bünyesindeki firmalara gerçekleştirdiği ziyaret programına, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı, Vali Mehmet Ceylan’a sanayi sitesi ile ilgili bilgiler aktararak, "1972 yılında kurulan kooperatifimizin bünyesinde yaklaşık bin 200 iş yeri bulunuyor. 10 yıl önce 100 ve 200 metrekare dükkanlarında hizmet veren sanatkarlarımız bugün, başka iş yerleri kiralayarak işletmelerini büyütme yoluna gittiler. İhracatın yanı sıra özellikle tekstil ve savunma sanayisine yönelik üretim ve yedek parça imalatı yapan işletmelerimiz kabına sığamayacak duruma geldikleri için de ileri ki dönemlerde küçük ve orta ölçekli sanayi sitesi kurmayı planlıyoruz" dedi.

Vali Mehmet Ceylan ise, Türkiye’nin ekonomik anlamdaki büyümesinin üretimle olacağına vurgu yaparak, "Çorlu Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bazı firmaların savunma sanayine yönelik yedek parça ve imalat gerçekleştirdiğini gözlemledim. Yurt dışına tekstil makinesi ve yedek parçalarını üreten firmalarımız yer alıyor. Ayrıca sanayi sitemiz içerisindeki bu firmaların birbirleriyle çeşitli konularda işbirliği yapıyor olduğunu gözlemledim. Tüm üreticilerimize, ülke ekonomimize katkı sağlayan sanayicimize ve bu işletmeleri bir araya getirerek, istihdam ve ekonomimize katkı sağlayan Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.