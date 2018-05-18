Vali Ceylan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde özel bir otelde düzenlenen iftar programında, terör operasyonlarında hayatlarını kaybeden şehitlerin yakınları ile gaziler ve aileleri iftar sofrasında Vali Ceylan öncülüğünde bir araya geldi. İftar programında davetlilere hitap eden Vali Ceylan, “Öncelikle mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizin Ramazanını tebrik ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Bu vatan için toprağa verdiğiniz, bunun dünyada hiçbir maddi karşılığı olmayan bir değer. Bundan daha kıymetli, daha büyük bir fedakarlık yoktur. Evlatlarımızın bu kahramanlığı, bu fedakârlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için ödedikleri bedellerin büyüklüğünü ifade etmeye kelimelerimiz kifayetsiz kalır. Onlar Ramazanda bizlerin mübarek ramazanı en iyi şekilde idrak etmemizi sağlamak için. Hutbelerimizin Allah kelamıyla inlemesi için, çocuklarımızın bayram sabahına huzurla uyanması için canlarını feda ettiler. Onlar bizim istiklalimizin ve istikbalimizin bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir” dedi.

İftar programına, Vali Mehmet Ceylanın yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve şehit alileri ile gaziler katıldı.