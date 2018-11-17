Vali Ceylan: "Şehit düşen kardeşlerimizi asla unutmayacağız"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 13 Kasım 2013 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Uzman Çavuş Selim Vural'ın ailesini ziyaret ederek, "Şehit düşen kardeşlerimizi asla unutmayacağız" dedi.

Vali Aziz Yıldırım, Malkara ilçesi ziyareti sırasında, 13 Kasım 2013 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Uzman Çavuş Selim Vural'ın ailesini ziyaret ederek, annesi Ürkiye Vural ve babası Hasan Vural'a başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Haşim Göksel, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kızıltan, İlçe Müftüsü Veysel Işıldar eşlik etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Vali Yıldırım "Aziz milletimiz ve devletimizin, ülkemizin bütünlüğünü korumak adına kutsal bir vazifeyi yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimizi asla unutmayacağız ve emanetlerine de en iyi şekilde sahip çıkacağız" dedi.