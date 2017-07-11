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11 Temmuz 2017 10:26

Vali Ceylan Türkiye 5’incisi TREDAŞ Spor’u ağırladı

Türkiye Şampiyonası’nda 5.

Vali Ceylan Türkiye 5’incisi TREDAŞ Spor’u ağırladı

11 Temmuz 2017 10:26

olan TREDAŞ Spor Basketbol Takımı, başarı hikayelerini Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’a anlattılar.


Katıldığı 13 Yaş Altı (U13) olan TREDAŞ Spor Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeki Çalışkan, antrenörler ve sporcular, TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili ile birlikte Vali Mehmet Ceylan ile makamında görüşerek, şampiyonadaki başarı hikayelerini anlatıp, ayrıntılı ilgi verdiler. Takımın elde ettiği dereceden dolayı memnun olduğunu dile getiren Vali Ceylan, ülke çapında göstermiş oldukları başarıları için sporcuları ve yetkilileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.




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