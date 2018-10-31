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Vali Ceylan veda turlarında

Tekirdağ Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mehmet Ceylan, Çorlu’da 5.

Tekirdağ Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mehmet Ceylan, Çorlu'da 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek Tümgeneral Gürsel Yüz ile görüştü.


Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ve Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ'daki görev süresi dolarak Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Ceylan 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz'ü ziyaret etti.


Vali Ceylan, daha sonra Çorlu'da bir dizi ziyaret daha gerçekleştirdi.

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