Vali Ceylan, yeniden başlayan hasada başladı

Vali Ceylan, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasada katılarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldıktan sonra hasadı gerçekleştiren biçerdövere bindi.

“Tekirdağ buğday üretiminde önemli bir paya sahip”

Trakya Bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle çiftçilerin hasada ara verdiğini, bir haftalık aradan sonra hasadın yeniden başladığını ifade eden Ceylan, "Tekirdağ buğday üretiminde önemli bir paya sahip. Çiftçilerimiz yağmur nedeniyle bu yıl hasadı geciktirmek zorunda kaldı. Bundan sonra 10 gün içerisinde üreticiler hasadı tamamlayacağını düşünüyoruz. İnşallah bütün çiftçilerimiz için verimli bir yıl olur" dedi.

Hasada Vali Ceylan’ın yanı sıra Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ve yetkililer katıldı.