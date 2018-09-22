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Vali Ceylan, YİKOB'un çalışmalarını inceledi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) 2018 yılı kapsamında Tekirdağ kırsal mahallelerinde Ahmetce-Oğuzlu ve Tekirdağ Malkara E-84 karayolundan Otmanlı, Otmanlı Selçuk yollarında devam eden Asfalt çalışmalarını inceleyerek Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Tayyar Şaşmaz ile Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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