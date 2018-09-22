Vali Ceylan, YİKOB'un çalışmalarını inceledi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) 2018 yılı kapsamında Tekirdağ kırsal mahallelerinde Ahmetce-Oğuzlu ve Tekirdağ Malkara E-84 karayolundan Otmanlı, Otmanlı Selçuk yollarında devam eden Asfalt çalışmalarını inceleyerek Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Tayyar Şaşmaz ile Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.