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17 Mayıs 2018 09:54

Vali Ceylan’dan 19 Mayıs mesajı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Vali Ceylan’dan 19 Mayıs mesajı

17 Mayıs 2018 09:54


Vali Ceylan, kutlama kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 99. yıldönümü kutlu olsun. Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. Milletimizin özverisi ve hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Bu aziz topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur" dedi.


Vali Mehmet Ceylan şehitleri de anarak “Milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, vatan ve bayrak uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle Tekirdağlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" dedi.




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