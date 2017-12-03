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03 Aralık 2017 11:05

Vali Ceylan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj bir yayımladı.

Vali Ceylan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03 Aralık 2017 11:05


Valisi Mehmet Ceylan mesajında, “Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gündür. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.




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