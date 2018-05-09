Vali Ceylan’dan hastane müjdesi

Vatandaşların sıkıntılarını not alan Vali Ceylan, sorunların en kısa sürede çözülmesi için ilgili birimlere talimat vereceğini ifade etti. Ceylan ayrıca, Kapaklı’ya 100 yataklı bir hastanenin yapılacağının müjdesini verdi.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir kıraathanede gerçekleşen halk günü buluşmasına Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Kemal Kanar, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Çetin Özhan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Fevzi Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, İlçe Müftüsü İsa Aktaş, Çerkezköy İlçe Halk Sağlığı Müdürü Olcay Palak, Kapaklı Belediyesi meclis üyelerinden Enver Dubaz, Muzaffer Yıldıran, Metin Kanat, daire müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“Hasbihal etmeye geldik"

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan “15 günde bir çeşitli ilçelerimizde mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, sıkıntı ve dertlerini dinliyoruz. Yapabileceklerimizi çözüp, çözemeyeceklerimiz sorunları da gerekli yerlere iletmeye gayret sarf ediyoruz. Sorunları ilk ağızdan birebir dinleyip istişare etmek, hasbihal etmek amacıyla buraya geldik. Sizlerin sıkıntılarını ilk ağızdan dinleme fırsatı elde edeceğiz” dedi.

Vali Ceylan’ın konuşmasının ardından mahalle sakinleri söz aldı. Mahalle sakinleri mahallede yaşanan su, sağlık, ulaşım, eğitim ve yollar ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları Vali Ceylan’a iletti. Mahallelilerin ilettiği su sorunu ve başıboş gezen sokak köpekleri sorunlarla ilgili olarak konuşan Vali Ceylan “Su konusuyla ilgili belediyeye ve TESKİ’ye talimat vereceğim. Köpek meselesi belediyelerin sorumluluğunda ve barınakların yapılması gerekiyor. Bu konuda belediyemizin daha hassas olması gerekiyor” dedi.

"KGYS sistemi hizmete girecek"

Kamera Güvenlik Sistemi ile ilgili eksikliğin geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı toplantıda konuşulduğunu da belirten Vali Ceylan “Karaağaç bölgesine kamera güvenlik sistemi ile ilgili ödenek geldi. Projeyi hazırladık. En kısa sürede kameralar hizmete geçecek” dedi.

"Yeni hastane proje aşamasında"

Mahalle sakinlerinin sıkça dile getirdiği hastane konusuyla ilgili olarak da konuşan Vali Ceylan “Kapaklı’nın en önemli konularından bir tanesi hastane sıkıntısı. Bu konuda Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile protokol imzaladık. Kazak Gölü’ne giden yol üzerinde 70 dönümlük arsa tahsisini yaptık. Proje hazırlanma aşamasında. Oraya 100 yataklı bir hastaneyi kısa sürede yapıp, faaliyete geçireceğiz. Şuan ki hastanedeki sorunlar ile ilgili sağlık müdürlüğüne talimat vereceğim” dedi.

Yüzer: Kapaklı genç bir ilçe

Programda söz alan Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ise yaptığı konuşmada “Sayın Valim, ilçemize hoş geldiniz. Vatandaşlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Kapaklı genç bir ilçe ve kamu hizmetlerin teşkilatlanmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sağlık ve ulaşım hizmet taleplerini ilgili birimlere iletiyoruz” diye konuştu.

Kapaklı’nın yeni bir ilçe olmasından dolayı birtakım sıkıntıları olduğunu ve yerel yönetimlerle beraber sorunları çözme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Vali Ceylan “Konuları takip edeceğim, notlarımızı aldık sorunları ilgili kurumlara bildireceğiz ve takipçisi olacağız. Bizler için önemli olan sizlerin burada almış olduğu hizmetin kalitesini artırmak. İlçemizde hızlı bir büyümenin vermiş olduğu sancı, sıkıntılar var. Bunların bilincindeyiz. Uyuşturucu meselesi ile geldiğimiz günden bugüne mücadele ediyoruz. Bu işin kökünü kazımak zorundayız. Bu konuda sizlerin bizlere destek olması gerekiyor. İnşallah gençlerimizi bu kötülüklerden korumuş olacağız” dedi.

Programın sonunda Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Çetin Özhan, Vali Mehmet Ceylan’a 10 numaralı ve adının yazılı olduğu Karaağaçspor formasını hediye etti. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan halk günü buluşmasının ardından yapımı devam eden Hükümet Konağı’nda incelemelerde de bulundu.