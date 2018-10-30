Vali helallik istedi

Resepsiyon, Vali Mehmet Ceylan ve eşi Zuhal Ceylan'ın davetlileri karşılamasıyla başladı. Resepsiyonda konuşma yapan Vali Ceylan, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim 1923, Türk milletinin yüksek karakterinin tecelli ettiği Cumhuriyet idare şeklinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği tarihtir. Bugün bu yüce mirasın aziz Türk milletine emanet edilişinin 95. yıldönümünü kutluyoruz. Ulu önder Atatürk bu günü en büyük bayramımız olarak ilan etmiştir. Bundan dolayı en büyük bayramımız kutlu olsun. Devletimiz, cumhuriyetin verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demokratik cumhuriyet rejimi ile kat ettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Bugün Türkiye, İslam dünyasındaki tek laik ve demokratik Cumhuriyet, çağdaş bir ülke, yaşanan ekonomik krizlere rağmen dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri, bölgesinde büyük bir güç bir istikrar unsurudur" dedi.

Vali Ceylan Konuşmasının devamında, "Hepimizin çok iyi hatırlayacağı ve asla unutmayacağı gibi 15 Temmuz gecesi FETÖ denilen alçak terör örgütünün bu aziz millete reva gördüğü ihanete karşılık, yine bu asil milletin, vatanını, milletini ve demokrasi inancını korumak için gözünü kırpmadan canını verdiği gerçeği ortadadır. Bu alçakların, işgalci devletlerin ve içimizdeki hainlerin talimatlarını yerine getirmek için kurdukları tezgahın başlarına nasıl geçirdiklerini onurla ve gururla gördük. Bu refleks, asil ve aziz milletimizin özünden doğan, tarihi geçmişiyle ışıldayan ve nihayet Cumhuriyet şuuruyla bütünleşen ortak değerlerin sonucudur. Ve inşallah yine 40 yıla yakındır bu asil milletin başına bela edilen bölücü terör örgütü PKK ve uzantıları, yandaşları, yatakçıları, organizatörleri bir daha nefes alamayacak şekilde yok edilecektir. Bunu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

Helallik istedi

Vali Ceylan, "Son çıkan kararnameyle yaklaşık iki buçuk yıldır görev yaptığım Tekirdağ ilinden ayrılıyorum. Ben Tekirdağlılardan razıyım, hakkınızı helal edin" ifadelerini kaydetti.

Vali Ceylan'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet konulu kesitlerin yer aldığı video slayt gösterimi yapıldı.

Resepsiyon, Süleymanpaşa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisi eşliğinde devam etti. Resepsiyonun sonunda davetlilere havai fişek gösterisi yapıldı.

Resepsiyona, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çerkezköy Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, protokol üyeleri, kurum müdürleri, askeri erkan ve emniyet mensupları, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile şehit aileleri ve gazileri katıldı.