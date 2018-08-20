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20 Ağustos 2018 10:03

Vali ve İl Emniyet Müdürü ‘kırmızı düdük’ uygulamasına katıldı

Tekirdağ Velisi Mehmet Ceylan ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, başlatılan ‘Bu Bayramda Bende Trafik Polisiyim Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ uygulamasına katıldı.

Vali ve İl Emniyet Müdürü ‘kırmızı düdük’ uygulamasına katıldı

20 Ağustos 2018 10:03


Kurban Bayramının huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesi ve meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde, ‘Bu Bayramda Bende Trafik Polisiyim Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi başlatıldı.


Bu kapsamda Vali Mehmet Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın alınan tedbirleri yerinde denetleyerek, bizzat uygulamalara katıldı, ebeveynler proje hakkında bilgilendirildi, uygulamada çocuklara ebeveynlerini trafikte yaptıkları kural ihlallerinde uyarmaları için kırmızı düdük hediye edildi.




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