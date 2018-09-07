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07 Eylül 2018 11:02

Vali Yardımcısı Gürsoy’dan, Başa’ya veda ziyareti

Tekirdağ Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy, TESKİ Genel Müdürü Başa’ya veda ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Gürsoy’dan, Başa’ya veda ziyareti

07 Eylül 2018 11:02


Tekirdağ’da uzun yıllardır görev yapan ve emekliye ayrılacak olan Vali Yardımcısı Gürsoy, Genel Müdür Başa’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Lütfullah Gürsoy’un Tekirdağ’da bulunduğu süre boyunca yer aldığı görevler ve TESKİ’nin yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gürsoy, Tekirdağ’da görev yaptığı süre zarfında, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile beraber çalıştığı için mutlu olduğunu dile getirirken, hem valilik makamı hem de TESKİ olarak iş birliği içinde çalışıldığını ve Tekirdağ’a güzel projeler kazandırıldığını ekledi.


Genel Müdür Başa da Lütfullah Gürsoy’a Tekirdağ’a kattığı değerler için teşekkür ederek, emeklilik hayatı boyunca sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.




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