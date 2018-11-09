Vali Yıldırım: "Bağımlılıkla mücadelede topyekun mücadele gerekir"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bağımlılıkla mücadele birçok kurumu, aileyi ilgilendiren topyekun mücadele edilmesi gereken sorundur" dedi.

Vali Yıldırım başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Uyuşturucu ya da bağımlılıkla mücadele günümüz insanının en büyük problemi. Devletimiz ve Bakanlığımız bu problemin çözümüne çok büyük önem vermektedir. Pek çok bağımlılık çeşidi var. İnsanımızı bağımlı olmaktan nasıl koruyabiliriz ya da bu bağımlılıktan nasıl kurtarabiliriz konusu ile ilgili dünyada ve ülkemizde çok ciddi çalışmalar var. İnsan vücudunu tahribata uğratan çok çeşitli bağımlılıklar var. Son yıllarda bunların çeşitliği ciddi miktarda arttı. Gençlerimiz, uyarıcı ya da dertlerini azaltıcı olarak gösterip uyuşturucuya alıştırılıyor. Bu şekilde insanı zoraki bağımlı yapabiliyorlar ama zoraki bağımlılık tedavisi yapılamıyor" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede oranın dünyada yüzde 3, Türkiye'de yüzde 2 civarında olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Bağımlılar ülkemizde çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi edilmektedir. Fakat başarılı olunduğu ya da başarılı olunamadığı taraflar vardır. Bu başarı ya da başarısızlık bağımlı olan kişiyle alakalıdır. Kişiyi uyuşturucu kaynağından ayırmak yetmiyor, bulunduğu çevreden de uzaklaştırmak gerekiyor. Mücadele etmekte başarılıyız lakin sonuç elde etmekte istenilen elde edilememektedir. Bağımlılıkla mücadele birçok kurumu, aileyi ilgilendiren topyekun mücadele edilmesi gereken sorundur" ifadelerini kaydetti.

Toplantı, Vali Yıldırım'ın bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında kurul üyelerinden bilgi alması ile son buldu.