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Vali Yıldırım ölen muhtarın ailesini yalnız bırakmadı

Tekirdağ’a yeni atanan Vali Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ'a yeni atanan Vali Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Vali Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde vefat eden Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Saray Kaymakamı Adnan Tezcan ile birlikte merhum muhtarın ailesini ziyaret ederek acılarını paylaşan Vali Yıldırım, Aydın'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

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