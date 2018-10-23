Vali'den öğrencilere tavsiyeler

Vali Mehmet Ceylan beraberinde Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fuat Asım Armaz, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur ile birlikte Süleymanpaşa'da bulunan Gündoğdu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyareti sırasında sınıflara girerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Ceylan öğrencilere; kitap okumaları, derslerine iyi çalışmaları öğretmenlerini ve ailelerini dinlemeleri tavsiyelerinde bulunarak yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı geçmesini diledi.

Vali Mehmet Ceylan, okul idarecileri ve öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya gelerek okulun eğitim durumu ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu.

Meslek Liselerinin önemine değinen Vali Ceylan, bu liselerin öğrencilere ve velilere iyi tanıtılarak öğrencilerin yönlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Gelişmekte olan Türkiye'nin nitelikli elemanlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Ceylan, bu nitelikli öğrencilerin de Mesleki ve Teknik Liselerden karşılanacağını söyledi.