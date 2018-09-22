Vali'den öğrencilere teknoloji uyarısı

Vali Mehmet Ceylan beraberinde Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kadriye Nazif Gölge Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyareti sırasında sınıflara girerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Ceylan, öğrencilere kitap okumalarını, derslerine iyi çalışmalarını, öğretmenlerini ve ailelerini dinlemeleri tavsiyelerinde bulunarak yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı geçmesini diledi.

Vali Mehmet Ceylan, okul idarecileri ve öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya gelerek okulun eğitim durumu ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu.

"Başarının ana sırrı bu"

Vali Ceylan, “Gördüğüm kadarıyla okulumuzda bir aile ortamı var. Başarının ana sırrı bu. Aile ortamı korunursa, velilerimizin okulumuzla bütünleşmesi sağlanırsa, veli, öğretmen ve öğrenci işbirliği neticesinde başarı gelecektir" dedi.

Öğretmenlere özellikle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve teknoloji bağımlılığından uzak kalmaları noktasında dikkat etmelerini ifade eden Vali Ceylan, “Çağımızın rahatsızlığı haline gelen teknoloji bağımlılığından çocuklarımızı ayrı tutmak için teknolojiyi öğrencilerimize gerekli zamanlarda ve verimli şekilde kullanmalarını öğretmeliyiz. Bu konuda ve de kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında hassas olmanızı rica ediyorum. Bir diğer önemli husus öğrencilerimizin spor yapması. Spor yapmaları için öğrencilerimizi bilinçlendirmeli ve onları spora yönlendirmeliyiz. Eğitim ve öğretimi bir arada en iyi şekilde yürütmeli ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız” diye konuştu.