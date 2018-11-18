Validen sosyal medya tavsiyeleri

Törende konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, “Sosyal medya dedikodu üreten mekanizmalar haline geldi” dedi.

Törene; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Proje Koordinatörü İlke Kızıltoprak, İlçe Protokolü ve kursiyerler katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sertifika dağıtım töreninde açılış konuşması Psikolog Tuğba Çevik tarafından yapıldı.

Törende konuşan Vali Yıldırım, “Bağımlılıkla mücadele günümüz dünyasında önemli problemlerinden bir tanesidir. Bağımlılık, pek çok konuda bugünün insanını rahatsız ediyor. Buna özel ilgi göstermek, bununla mücadele edebilmek için özel eğitim almış insanlarla birlikte çalışmak gerekir. Sizler de bunun için buradasınız. Süreç içerisinde proje kapsamında sizler eğitiminizi aldınız, çok daha faydalı olabilecek düzeye eriştiniz. Bağımlılıkla mücadele denince akla ilk gelen şey uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeledir” dedi.

“Herkes telefonlarını kaldırsın atsın”

Bugünün dünyasında bağımlılıkla mücadele konusu sadece uyuşturucu bağımlılığından ibaret olmadığını da aktaran Vali Yıldırım, “Hepinizin cebinde akıllı telefonlar var. Bu telefonlarla aşırı vakit geçirmek zamanla bağımlılığa dönüşüyor. Bağımlılıkla mücadele herkes telefonlarını kaldırsın atsın, çöpe gönderelim anlamına gelmez. Burada önemli olan şudur ki bu cihazlara bağımlı hale gelmeden teknolojinin nimetlerinden faydalanmaktır. Sosyal medya bağımlılığı aldı başını gidiyor, eski sohbetlerimiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden sohbet ediyoruz. Eski haberleşmelerimiz kalmadı, sosyal medya üzerinden haberleşiyoruz. Sosyal medya dedikodu üreten mekanizmalar haline geldi” diye konuştu.

“Dünyayı cebimizde taşıyoruz”

Vali Yıldırım konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Teknoloji faydalı bir şeydir. Ceplerimizdeki akıllı telefonlar sayesinde kütüphaneleri, dünyayı cebimizde taşıyoruz ama bunu kullanmayıp kendimizi bağımlı hale getirirsek her 15 saniyede bir benimle ilgili bir şey gelmiş mi, benimle ilgili herhangi bir şey var mı diye devamlı bakarsak bağımlı hale gelmişiz demektir. Eğitimlerinizde pek çok şey öğrendiniz. Bunları size söylediler. Bunlarla nasıl mücadele edileceğini biliyorsunuz ama önce kendimizden başlayalım. Kendimizden başlayarak bu cihazlara bağımlı olmak yerine verimli kullanırsak, zannediyorum ki başkalarına da daha iyi örnek oluruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Önemli ve zor bir konuda mücadele veriyorsunuz."

“Toplumumuzun kanayan yarasıdır”

Uyuşturucu konusunda ise çok fazla mücadele verdiklerini de aktaran Vali Yıldırım, “Ama uyuşturucu ile mücadele çok kolay bir şey değildir. Toplumumuzun kanayan yarasıdır. Uyuşturucu ile mücadele denildiğinde hatırıma bir annenin feryadı geliyor. Evladımın bana annecim demesini çok özledim diyordu. Kendinizi onun yerine koyun. Bu çok önemli bir şeydir. Sevdiğiniz birisinin size şiddetle karşılık vermesinin ne demek olduğunu bir düşünün, bu ne kadar zor bir durumdur. Tekrar sizleri tebrik ediyorum. İnşallah önce Ergene sonra ülkemiz sizlerin çalışmalarıyla daha güzel günlere ulaşacaktır” diyerek açıklamasını noktaladı.

Sertifikaların dağıtılmasıyla program sona erdi.