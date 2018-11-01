Valiyi uğurlama töreninde uzun kuyruklar oluştu

Vali Ceylan'ı uğurlamak için meydanda uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mehmet Ceylan'ı uğurlamak için valilik binası önünde veda töreni düzenlendi. Törende kurum müdürleri, Vali Ceylan'ın mesai arkadaşları, güvenlik güçleri ve basın mensupları hazır bulundu.

Valilik meydanında kendisini bekleyen herkesle teker teker tokalaşıp helallik isteyen Ceylan, makam aracıyla kentten ayrıldı.