Vatandaş istedi, Başkan Yüksel yerine getirdi

Ergene ilçesinde birçok mahallenin alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yol yapım çalışmalarını başlatan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Alt yapı çalışmalarının tamamen bittiği bölgelerde yollarımız yapılmaya devam ediyor. Yolu yapılmayan mahallemiz kalmayacak sözümüzü bir kez daha yineleyerek, bize inanan ve güvenen vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Mahallesinde 41 bin metrekare parke taşı, 4 bin 717 metre soğuk asfalt, Cumhuriyet ve Yeşiltepe Mahallesi’nde toplamda 2 kilometre yeni yol çalışmaları yapıldı. Demirbaba bölgesinde yaşanan altyapı sorununu da çözüme kavuşturuyoruz. Demirbaba mevkiinde yaşayanlarda bizim vatandaşımız. Ergene ilçesinde devam eden projelerle ilgili yaptığımız toplantıda konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a söylediğimde ’Rasim başkanın talebini derhal yerine getirin’ talimatı verdi. Çok kısa bir zamanda Büyükşehir Belediyemiz Demirbaba mevkiinde altyapı çalışmalarına başladı. Burada yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş olmaktan bizde mutluyuz, vatandaşlarımızda mutlu" dedi.

Rasim Yüksel ayrıca, "Alt yapı çalışmaları biten mahallerimizde Büyükşehir Belediyemiz kendisine ait caddelerimizde asfalt dökmeye başladı. Bizde Ergene belediyesi olarak bizim sorumluluğumuzda olan cadde ve sokakları kilit taş yaparak, mahallelerimizin yol sorununu çözmeye devam ediyoruz. İlçemizde yaptığımız, hedeflediğimiz projelerimize destek veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a da ayrıca desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.