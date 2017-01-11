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11 Ocak 2017 13:45

Vatandaşın ’buzlu yol’ imtihanı

Vatandaşın ’buzlu yol’ imtihanı

11 Ocak 2017 13:45

Tekirdağ’da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Tekirdağ’da yaklaşık 5 gündür devam eden yoğun kar yağışının ardından, yollarda ve sokaklarda meydana gelen buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buzlanma nedeniyle zorlukla yürümeye çalışan vatandaşlar düşme tehlikesi yaşadıklarını ifade etti.
Tekirdağ’ın Süleymapaşa ilçesi Sahil Dolgu alanda oluşan buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlardan Münif Naim Ulaşan, "4 gündür kar yağmış, sonrasında da buzlanma olmuş. Yürümek biraz zor. Kayıyor, 2-3 kere düşme tehlikesi yaşadım" dedi.
Öte yandan yollarda meydana gelen buzlanmalar sürücüleri de olumsuz etkiledi.



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