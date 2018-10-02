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Vefat eden din görevlileri için dua okundu

Tekirdağ’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle vefat eden din görevlileri için Kur’an-ı Kerim okundu.

Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle vefat eden din görevlileri için Kur'an-ı Kerim okundu.


Tekirdağ'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde her yıl 01-07 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip Cami Müezzin Kayyımı Yaşar Özen tarafından vefat eden din görevlileri iz ve camilerin inşasında emeği geçip vefat eden hayır sahipleri için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.


Gazi Süleyman Paşa Camii Müezzin Kayyımı Yaşar Özen, ''11 Ağustos 2018 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan Şarköy Gazi Süleyman Paşa Camii Hatibi İbrahim Baran Hocam başta olmak üzere üzerimizde emeği olan değerli hocalarımız ve meslektaşlarımızdan Hakkın rahmetine kavuşan değerli hocalarıma Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun" dedi.

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