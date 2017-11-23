Veliköy Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Torun, Veliköy OSB Müdür Vekili Aret Marancıoğlu, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Okul Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“2019 yılında tekli eğitime geçilecek”

Çerkezköy’ün eğitim alanında kendini aştığını belirterek konuşmasına başlayan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Çerkezköy Kaymakamı A. Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, Veliköy OSB yönetimine ve tüm hayırseverlere teşekkür etti. Temeli atılan okulun ülke için güzel bir örnek olduğunu sözlerine ekleyen Vali Ceylan, “2019 yılında tekli eğitime geçmek ve daha kaliteli eğitim verebilmek adına yeni bir adım atıyoruz. Okulumuzun eğitim hayatına katılması ile hem kalifiye eleman yetiştirilecek hem de OSB’lerde ihtiyaç duyulan ara eleman açığı kapanacak. Temel atma töreninin hayırlı olmasını ve bir an önce okulumuzun tamamlanarak eğitime kazandırılmasını temenni ediyor, bu hayırlı işe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

16 bin 500 metrekarelik alan eğitim için tahsis edildi

Belediye Başkanı Vahap Akay ise, konuşmasının başında başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Geçtiğimiz aylarda katıldığı Veliköy OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı’nda okul konusunun görüşüldüğünü ve Çerkezköy Belediyesi’nden yer talebinde bulunulduğunu anımsatan Başkan Vahap Akay, “Konuyu ilk toplantıda Çerkezköy Belediye Meclisi’ne sunduk ve oy birliği ile 16 bin 500 metrekarelik bu alanı eğitim için tahsis ettik. Bu vesile ile meclis toplantısında bu alanın okul olarak verilmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerine yürekten ve gönülden teşekkür ediyorum. Eğitim bizim her zaman en önemli meselemiz olmuştur. Bu anlamda 16 bin 500 metrekarelik alanı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne vererek geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetişmesini istiyoruz” dedi.

“Bu alana bir okul yetmez”

Başkan Akay konuşmasını, “Eğitim bizim her zaman en önemli meselemiz olmuştur. Bu anlamda 16 bin 500 metrekarelik alanı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne vererek geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetişmesini istiyoruz. Çerkezköy Belediyesi üzerine düşeni yaptı. Veliköy OSB de üzerine düşeni yapıyor ve okulumuzun yapımına başladılar. Buradan sanayicilerimize seslenmek istiyorum. Çerkezköy’ün içerisinde 5 bin metrekare alanlara birer okul yapılıyor. Burada 16 bin metrekarelik bu alana bir okul yetmez. El ele verildiği zaman bu kadar geniş alana başka tesisler de yapılabilir” dedi.

“Uyum içinde çalışıyoruz”

Çerkezköy’de son 1 yıldır güzel bir uyum içerisinde eğitim için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Akay, “Bu uyumlu çalışma devam etmelidir. Çerkezköy çok hızlı göç alıyor. Herkesin, bu uyumlu çalışma çerçevesinde bu çalışmalara ‘bir tuğla da ben nasıl koyabilirim’ diye düşünmesi gerekiyor. Yapılan yatırımların sonunda kazanan Çerkezköy’ün çocukları olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Halkoyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol üyeleri hep birlikte butona basarak okulun temeli atıldı.