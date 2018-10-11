Velilere ‘Çocuklarda Davranış Bozukluğu' eğitimi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, Altınova Mahallesi'nde bulunan Çocuk Akademisi'nde Montessori sistemi ile eğitim gören çocukların velilerine yönelik “Çocuklarda Davranış Bozuklukları” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Altınova Mahallesi Osman Tabak Kampüsü'nde yer alan Çocuk Akademisi'nde gerçekleştirilen ve 14 velinin katıldığı bilgilendirme toplantısında Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi Uzman Psikoloğu Müge Fırat, ailelere çocukların hangi davranışlarının davranış bozukluğu olarak kabul edildiği ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nin benzer etkinliklerinin düzenli olarak devam edeceği, konuyla ilgili 0 850 450 59 59 Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden, www.suleymanpasa.bel.tr internet adresinden ya da Süleymanpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından bilgi alınabileceği belirtildi.