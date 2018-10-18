Velimeşe 3 puanı kazandı Hayrullah'ı kaybetti

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, fikstür gereği hafta arası oynanan maçta sahasında konuk ettiği Körfezspor'u 1-0 mağlup etti. 3 puanı kazanan Ergene ekibinin genç futbolcusu Hayrullah Akyel'in maçta ayağı kırıldığı ve bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Tekirdağ bölgesini profesyonel liglerde temsil eden tek takım olan Ergene Velimeşespor ligin 8. haftasında kendi sahasında Körfezspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Onat Kutay Kurt'un golüyle 1-0 öne geçen Ergene ekibi, maçı bu skorla tamamladı ve hanesine 3 puan daha yazdırdı.

3 puan alarak grubunda zirve ortağı olan Ergene Velimeşespor'a maçta bir de üzücü haber geldi. Karşılaşmanın henüz ilk yarısında rakibi ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk ederek hastaneye kaldırılan genç futbolcu Hayrullah Akyel'in ayağının kırıldığı tespit edildi.