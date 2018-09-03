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03 Eylül 2018 17:24

Velimeşe lige galibiyetle başladı

Geçtiğimiz yıl TFF 3.

Velimeşe lige galibiyetle başladı

03 Eylül 2018 17:24

Lig’e yükselen ve Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor, yeni sezona galibiyetle başladı.


TFF 3 .Lig 1. Grup’ta yer alan Ergene Velimeşespor, ligin ilk maçında Tokat deplasmanında Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Ergene temsilcisi, müsabakadan 1-0’lık galibiyet ile ayrıldı.


Yeni sezona güzel bir başlangıç yapan Ergene Velimeşespor’a galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Alişan Ural’ın kafasından geldi. Sezonun ilk haftasında hanesine 3 puanı yazdıran mavi-beyazlılar, gelecek hafta sahasında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor’u konuk edecek.




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