“Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji'de” çalışmaları devam ediyor

Ş.'yi (TREDAŞ) ziyaret etti.

TREDAŞ, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki tüm müşterilerine elektrik enerjisini yeterli ve kaliteli verebilmek adına çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan uluslararası alanda da çalışmalarına devam ediyor. Kadınların iş hayatındaki istihdamının ve cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasına ilişkin farkındalığın arttırılmasına yönelik IC İÇTAŞ Enerji ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği kapsamında “Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji'de” sloganıyla başlatılan çalışmalar, çok yönlü dayanışma ile sürdürülüyor.

Proje kapsamında, daha önce Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nden gelen bir grup öğrenciye, TREDAŞ Genel Müdürlüğünde çalışmalar hakkında bilgi verilmişti. Öğrencilere, TREDAŞ Genel Müdürlüğünde şirket yapısı, çalışma şekli ve yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler aktarılmıştı.

Yapılan son ziyarette TREDAŞ ve Trakya Üniversitesi IEEE'nin yıllık aktivite planları paylaşıldı ve iş birliği alanları görüşüldü. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından ziyaret sona erdi.

Ziyarete, IEEE Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Baş, Başkan Yardımcısı Tayfun Karagöz, Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ataman, WIE İdari Koordinatörü Ceren Özkan, WIE İdari Koordinasyon Üyesi Özge Açıkgöz katıldı.