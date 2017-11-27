Vergi ödemesinde son 3 gün

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’ne ödenmesi gereken vergiler için Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada mükelleflerin ödemelerini 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitene kadar gerçekleştirmesi gerektiği, bu tarihten sonra ödenecek Emlak, işyerlerine ait Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergilerine gecikme faizi uygulanacağını belirtildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Peştamalcı Caddesi Ek Hizmet Binası, Sahil Ek Hizmet Binası, Kolordu Caddesi Ek Hizmet Binası, Hürriyet Mahallesi Tapu Müdürlüğü Emlak Veznesi ve Karadeniz Mahallesi Mezbaha Yanı Fen İşleri Müdürlüğü veznelerinin ödemelerini belediye veznelerinden yapmak isteyen vatandaşlar için açık olacağı ifade edildi.