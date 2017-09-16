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16 Eylül 2017 20:43

Vicdansız sürücü hayattan kopardı

Tekirdağ’da Kapaklı-Saray yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vicdansız sürücü hayattan kopardı

16 Eylül 2017 20:43


Gece saat 05.00 sularında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, iddiaya göre şu şekilde gelişti: Kapaklı Yuvam Konutları önünde, ters istikametten gelen bir minibüs yolun kenarında yürüyen Berke O.’ya süratle çarptı. Kazanın ardından vicdansız sürücünün geri dönerek Saray istikametine kaçtığı iddia edilirken, Berke O.’nun yanında bulunan kuzeni ise durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, yol boyunca da kalp masajı yaptı. Kazanın ardından polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunurken, Berke O.’nun kuzeni ve görgü tanıkları kaza hakkında ekiplere bilgi verdi. 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Acılı haberi alan Berke O.’nun ailesi ve kız arkadaşı acil girişinde sinir krizi geçirdiler. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yapacağı ön incelemenin ardından Berke O.’nun naaşı İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Polis ekipleri kaza yerinden kaçan vicdansız sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.




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