Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçtı

Ağır yaralanan köpeğe ise ilk müdahaleyi başka bir sürücü yaptı.

Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Hürriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası belirlenemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir köpeğe çarptı.

Biri vurup kaçtı diğeri kurtardı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan köpek ağır yaralandı. Vicdansız sürücü köpeğe çarptıktan sonra hızlanarak ortadan kaybolurken, köpeğe ise arkadan gelen başka bir sürücü müdahale etti.

"Vurdu hiçbir şey olmamış gibi kaçtı gitti"

Köpeğe müdahale eden diğer sürücü Ömer Özsoy, yaralı köpeği aracına alarak hayvan barınağına teslim etti. Ömer Özsoy, köpeğe çarpıp kaçan sürücüye tepki göstererek “Şu masum hayvana birisi vurdu ve hiçbir şey olmamış gibi kaçtı gitti. Yolda seyir halindeyken önümde vurdu gitti yani böyle bir şey olmaz” dedi.