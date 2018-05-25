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25 Mayıs 2018 11:12

Vicdansızlar yola attılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde telef olduğu belirlenen 2 koyun yol kenarına atıldı.

Vicdansızlar yola attılar

25 Mayıs 2018 11:12


D-110 karayolu üzeri Şarköy sapağı yakınlarında yol kenarında telef olmuş halde 2 koyun bulan vatandaşlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Malkara İlçe Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce telef olan koyunları bırakanlara tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, "Bu koyunlar telef olmuşa benziyor. Neden bunları yol kenarına bırakırlar ki. Bu koyunların neden öldüğü de belli değil. Ne amaçla buraya atıldı. Yazıktır, günahtır" dedi.


İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Müdürlüğü ekipleri telef olan koyunları muayene ederek inceleme başlattı. Yapılan işlemlerin ardından yol kenarına bırakılan koyunlar kireçlenerek kazılan bir kuyuya gömüldü.


Koyunların kireçlenerek gömüldüğünü belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Malkara İlçe Müdürü Cengizhan Erbaş, "Telef olan iki koyunun karayolu kenarında bırakıldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Telef olan koyunlar hemen muayene edilerek incelemeye alındı. Fiziki muayene yapıldı. İlk belirlemelere göre sıkışmadan dolayı telef olduğu belirlendi. Herhangi bir enfeksiyon belirtisine rastlanılmadı. Yapılan işlemlerin ardından büyük bir kuyu açılarak telef olan koyunlar kireçlenerek gömüldü" dedi.




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