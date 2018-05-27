oldu.

Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Federasyonu (VHGF), Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) katkılarıyla, 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde, Ankara’da TVF Başkent ve Beştepe Voleybol Salonları’nda federasyona üye Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ derneklerinin katılımı ile 1. Dernekler Voleybol Turnuvası düzenledi.

İki gün boyunca oynanan çekişmeli karşılaşmaların ardından Ankara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği takımı şampiyon olurken; Kocaeli Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği takımı ikinci, İzmir Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği takımı üçüncü ve Tekirdağ Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği takımı dördüncü olarak tamamladı.