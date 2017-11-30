Yabancı uyruklu ATM fareleri sınırda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, on gün önce Edirne Hamzabeyli sınır kapısından hırsızlık amaçlı Türkiye’ye giriş yaparak Bursa ve Tekirdağ’da ATM’lerin arka kapılarını kıran Moldova uyruklu 2 şüpheli, yaklaşık 400 bin TL vurgun yaptı. İddiaya göre, Moldova uyruklu Serghei Catranji ve Constantin Selemet adlı iki şüpheli, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra önce Bursa merkezde bir ATM’nin arka kapısını kırdıktan sonra alarmı ve güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdi. Ardından 300 bin TL parayı alarak ortadan kayboldu. Daha sonra geldikleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yine aynı yöntemle ATM’den 100 bin TL daha çalarak il merkezine geldikleri tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı

Yaşanan olaylardan sonra harekete geçen, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yine aynı yöntemle başka bir ATM’den para çalma girişimlerinin teşebbüste kaldığı öğrenildi. O anlar ise ATM’in güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Zanlıları takibe alan asayiş şube ekipleri şüphelilerin yurt dışına çıkmak üzere Edirne’ye gittiklerini belirledi. Polis, Hamzabeyli sınır kapısından çıkmak üzere olan yabancı uyruklu iki şüpheliyi yakalayarak Tekirdağ’a getirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.