Yağıştan sonra kayganlaşan yolda 3. kaza

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda üst üste 3 kaza meydana geldi. 3. kazada panelvan araç tarlaya uçtu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; İ.Y. (52) idaresindeki 59 NC 304 plakalı panelvan araç, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve yağış nedeniyle kaygan zeminin de etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Tarlaya uçan araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü İ.Y, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aynı yolda 3'üncü kaza

Yine gün içerisinde Muratlı yolu üzerinde bir tır kazası yaşanırken ve bir de hafif ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkmıştı. Kazayı gören vatandaşlar her yağış sonrası bu yolda kazaların meydana geldiğini ifade etti.