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03 Ağustos 2018 16:14

Yağma suçundan aranan şüpheli Çorlu polisinden kaçamadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kasten yaralama, nitelikli yağma ve suç örgütü kurma ve üye olma suçlamaları ile polis tarafından aranan şüpheli Çorlu’da polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Yağma suçundan aranan şüpheli Çorlu polisinden kaçamadı

03 Ağustos 2018 16:14


Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kasten yaralama, nitelikle yağma, Suç örgütü kurma ve üye olma ile silah kaçakçılığı suçlamaları hakkında yakalama kararı çıkarılan O.Ş. adlı şüphelinin plakası polis ekiplerince tespit edilen bir araçla Çorlu’da olduğunu belirleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri Çorlu sokaklarında aracın izini sürdü. Dumlupınar Caddesi üzerinde aracın önünü kesen polis ekipleri aracın içinde bulunan O.Ş.’yi ve sürücüyü yere yatırdı. Aracın içinde yapılan aramada bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet mermi ele geçirilirken şüpheli olarak aranan O.Ş. de otomobil sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.


O.Ş. adlı şüphelinin Çerkezköy dışında Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde de benzer suçlardan aranması olduğu tespit edildi.




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