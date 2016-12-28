Yağmur suyu tesislerinin işletilmesine dair protokol hazırlanıyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Av. Meltem Başa, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü ve Av. Yonca Çetinbaş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ile TESKİ arasında yapılacak yağmur suyu protokolü hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl genelinde yağmur suyu hatları ve taşkın koruma sistemlerinin yapımı ve işletilmesine dair taslak aşamasında olan protokol, Genel Müdür Başa, 1. Hukuk Müşaviri Meltem Başa ve Daire Başkanı Zülüflü’nün detaylı incelemeleri sonrasında son halini aldığı, imzalanmasının ardından yeni yılda yürürlüğü girmesinin planlandığı belirtildi. Protokol yürürlüğe girdiğinde il genelinde yapılmış ya da yapılmakta olan yağmur suyu hatlarının işletilmesi sorumluluğu TESKİ’ye geçmiş olacak.