Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Hüseyin Öztaş (52) adlı kişinin tek başına ikamet ettiği daireden kokular gelmesi üzerine komşuları polise haber vererek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve çilingir vasıtası ile daire kapısını açtırarak içeri giren polis ekipleri Hüseyin Öztaş’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Öztaş’ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.