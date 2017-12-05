Yalnız yaşayan adam kardeşi tarafından ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kemalettin Mahallesi’nde yaşayan ağabeyi Mehmet K.’dan haber alamayan İ.K., evine gitti. İ.K. ağabeyini hareketsiz vaziyette bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından ceset incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.