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05 Aralık 2017 15:07

Yalnız yaşayan adam kardeşi tarafından ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, iki gündür kendisinden haber alamayan kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam kardeşi tarafından ölü bulundu

05 Aralık 2017 15:07


Edinilen bilgilere göre, Kemalettin Mahallesi’nde yaşayan ağabeyi Mehmet K.’dan haber alamayan İ.K., evine gitti. İ.K. ağabeyini hareketsiz vaziyette bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından ceset incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.




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