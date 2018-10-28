Yamaç paraşütçüsü ağaçlık alanda mahsur kaldı

Tekirdağ'da ters rüzgara yakalanan ve düştüğü ağaçlık alanda mahsur kalan paraşütçü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Ayvasıl Tepesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 Yaşındaki Nedim K. yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdikten sonra ters rüzgara yakalanınca kısa bir süre savrulduktan sonra ağaçlık bölgeye düştü. Nedim K. ile aynı bölgede atlayış gerçekleştiren diğer arkadaşları Nedim K.'nin düştüğünü fark ettikten sonra durumu yetkililere bildirdi. Nedim K. olay yerine kısa sürede gelen AFAD, AKUT ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Çeşitli yerlerden yaralanan Nedim K. daha sonra 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.